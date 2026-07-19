Vivo представила Y6c 4G: аккумулятор 6500 мАч, экран 120 Гц и ИК-порт за 130 долларов

Компания Vivo представила бюджетный смартфон Y6c 4G, который уже поступил в продажу в Китае. Единственная версия с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 899 юаней — примерно 130 долларов США.
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