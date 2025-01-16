СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 302 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Ильин
    То что депутаты умственно неполноценные было известно, но что бы с таким законопроектом выступить...надо быть либо по...Доходы от нефти —...
  • Павел Ильин
    Ну хоть по русски понимает и говорит. Чиновникам в эту больницу не ходить...им все равно какие там врачи"Вот вам и мигран...
  • Азохен вей товарищи бояре
    Арам нэ учом нэ виноват вотку рюские нацысты придумали..."Вот вам и мигран...

Трамп разрушает похабную повесточку, даже не успев заехать в офис

Трамп разрушает похабную повесточку, даже не успев заехать в офис

Вчера   узрела  на просторах  интернета  вот   такую  картинку:Смотрела  я, значит, на   картинку  и  думала:  если  фото реальные,  то  надо   признать  (нельзя недооценивать   врага!)  что  Трамп  стремительным  домкратом, ещё  не  успев  заехать в  офис,     разрушает либерально-левацкую  повесточку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх