Ответ Кремля на поддержку Киева: Россия заблокировала нефтяной транзит для Германии

Европа рискует остаться без топлива БУДАПЕШТ, 21 июля, ФедералПресс. Экономика Евросоюза столкнулась с перебоями в поставках сырья по трубопроводу «Дружба» после того, как Москва заблокировала транзит казахской нефти через свою территорию.
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