Уши, лапы, хвост

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Раньше слепой Сёма собирал хлеб на улице, а теперь у него есть дом и семья

Раньше слепой Сёма собирал хлеб на улице, а теперь у него есть дом и семья

Трудности в жизни Семы начались с самого рождения. Кроха появился на свет с патологией лап и врожденной слепотой.

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Нина Юдина
Спасибо неравнодушным людям!
Барри
Элеонора Коган
Спасибо волонтёрам и Татьяне за Сёмочку и Пиратика!!!!Здоровья собачкам!!!!
Лариса Дормидонтова
Вот такие прекрасные истории трогают сердце до слёз! Слава всем, кто так поступает и счастья всем питомцам!!!

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