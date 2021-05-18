Раньше слепой Сёма собирал хлеб на улице, а теперь у него есть дом и семья

Уши, лапы, хвостДети и семьяРаньше слепой Сёма собирал хлеб на улице, а теперь у него есть дом и семьяТрудности в жизни Семы начались с самого рождения. Кроха появился на свет с патологией лап и врожденной слепотой.Вернуться к статье45НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНина ЮдинаСпасибо неравнодушным людям!БарриЭлеонора КоганСпасибо волонтёрам и Татьяне за Сёмочку и Пиратика!!!!Здоровья собачкам!!!!Лариса ДормидонтоваВот такие прекрасные истории трогают сердце до слёз! Слава всем, кто так поступает и счастья всем питомцам!!!
Свежие комментарии