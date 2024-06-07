Планы по развитию теплосетей Самарской области обсудили на ПМЭФ

САМАРА, 7 июня, ФедералПресс. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на Петербургском международном экономическом форуме встретился с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Александром Вилесовым.
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