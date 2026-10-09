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Газета.ру

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Девелопер Гутнов: скидки на новостройки не решают проблему дорогой ипотеки

Девелопер Гутнов: скидки на новостройки не решают проблему дорогой ипотеки

Даже скидка на новую квартиру с 25 млн до 20 млн рублей не гарантирует притока покупателей: при ипотечных ставках 18–19% ежемесячный платеж может оставаться неподъемным.

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