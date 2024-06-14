Тюменские полицейские сняли пьяных вахтовиков с поезда Новый Уренгой – Казань

Трем пьяным вахтовикам в Тюмени отказали в дальнейшем проезде на поезде Новый Уренгой — Казань. А сотрудники Тюменского ЛО МВД России на транспорте выписали им штрафы за распитие спиртного и неподобающее поведение.
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