Полиция задержала более 50 мигрантов после разбойного нападения

Полиция Санкт-Петербурга провела рейд на оптовых рынках города и проверила более 350 мигрантов. В результате было задержано почти 50 человек, которые были привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания на российской территории, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.