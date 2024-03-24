ВКС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины

Воздушно-космические силы России в ночь на 24 марта нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки безэкипажных катеров на Украине.
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