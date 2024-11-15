SHOT: Киркоров оплатил все штрафы на свой Rolls-Royce

Певец Филипп Киркоров оплатил все штрафы на свой Rolls-Royce. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.Ранее ФССП РФ объявила артиста в розыск из-за 31 неоплаченного штрафа на его автомобиль на сумму 24 тысячи рублей.