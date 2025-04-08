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Опытный образец самолёта Sukhoi Superjet 100 с двигателями ПД-8 достиг максимальной высоты полёта

Опытный образец самолёта Sukhoi Superjet 100 с двигателями ПД-8 достиг максимальной высоты полёта

В общей сложности с начала испытаний самолет провел в воздухе 11 часов.

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