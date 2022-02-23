Медвежий угол

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ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева

ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева

Язык до Киева доведётГлавы ДНР и ЛНР официально попросили Путина помочь в отражении агрессии ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гумкатастрофы в Донбассе, - сообщил прессекретарь российского президента Дмитрий ПесковУказанное обращение даёт все правовые и юридические основания России для предоставления заявленной помощи .

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