Страна и люди
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Страна и люди

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Минобороны показало кадры боев за Рыжевку в Сумской области

Минобороны показало кадры боев за Рыжевку в Сумской области

Минобороны России показало кадры боев за Рыжевку в Сумской области. Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Север» в ходе активных наступательных операций установили контроль над этим населенным пунктом.

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