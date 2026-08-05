Минобороны показало кадры боев за Рыжевку в Сумской области

Минобороны России показало кадры боев за Рыжевку в Сумской области. Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Север» в ходе активных наступательных операций установили контроль над этим населенным пунктом.
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