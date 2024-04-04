Президент Федеративных Штатов Микронезии посетит Китай

Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ -- Президент Федеративных Штатов Микронезии Уэсли Симина по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 5 по 12 апреля будет находиться в Китае с государственным визитом, сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.