Президент Федеративных Штатов Микронезии посетит Китай

Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ -- Президент Федеративных Штатов Микронезии Уэсли Симина по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 5 по 12 апреля будет находиться в Китае с государственным визитом, сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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