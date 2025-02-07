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На десять казаков из Волгоградской области потратят 4 миллиона рублей

На десять казаков из Волгоградской области потратят 4 миллиона рублей Десять представителей Всевеликого войска Донского примут участие в Военном параде, который пройдет 9 мая 2025 года в Москве.

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