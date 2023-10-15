Альпинистка Надежда Оленева сорвалась при восхождении на восьмитысячник в Гималаях

Судя по GPS-координатам, спортсменка провалилась на 500 метров. Организован поиск с вертолета. Посольство России в Непале находится в постоянном контакте с властями страны в связи с поисками ОленевойМногократная чемпионка России по альпинизму, мастер спорта Надежда Оленева пропала без вести, упав в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале в Гималаях, пишет Himalayan Times.