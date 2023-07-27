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Восточные хитрости «султана»

Восточные хитрости «султана»

Недавний саммит НАТО взбудоражил патриотическую общественность, причём вполне справедливо – Турция вдруг повернулась к нам спиной и стала играть на руку противникам.

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