АСВ: темпы роста вложений россиян во вклады стали максимальными за 14 лет

Темпы роста вложений россиян во вклады в 2023 и 2024 годах стали самыми высокими за последние 14 лет, заявил генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников в беседе с "Коммерсантом".
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