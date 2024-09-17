Россиядә COVID-19 белән авыруның 32 меңнән артык яңа очрагы теркәлгән

Россиядә соңгы атнада 32 меңнән артык COVID-19 белән авыру очрагы теркәлгән. Бу узган атна белән чагыштырганда 29,8 процентка күбрәк, дип хәбәр итте Кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте (Роспотребнадзор) матбугат хезмәте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии