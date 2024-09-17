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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Россиядә COVID-19 белән авыруның 32 меңнән артык яңа очрагы теркәлгән

Россиядә соңгы атнада 32 меңнән артык COVID-19 белән авыру очрагы теркәлгән. Бу узган атна белән чагыштырганда 29,8 процентка күбрәк, дип хәбәр итте Кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте (Роспотребнадзор) матбугат хезмәте.

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