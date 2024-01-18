В Нижегородской области могут закрыть участок трассы М-7 из-за снегопада

В пресс-службе ФКУ Управления дороги "Москва - Нижний Новгород" сообщили, что в Нижегородской области и Мордовии могут ночью закрыть участок трассы M-7 "Волга" для большегрузных автомобилей и автобусом из-за сильного снегопада .