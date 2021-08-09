Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратовской области

В Саратовской области перевернулся автобус, по последним данным, пострадали десять человек. Об этом со ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрия Юрина сообщает ТАСС.
В Саратовской области перевернулся автобус, по последним данным, пострадали десять человек. Об этом со ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрия Юрина сообщает ТАСС.
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