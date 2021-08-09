M24

6 888 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    А Шойгу зачем?Захарова прокомме...
  • Влад Владимиров
    Хохлы там со своими подобными, блин, претензиями лишь лишний раз всем там отчетливо, доказали, Что они-идиоты.И все...В Крыму предложил...
  • Зоя Копань
    Я уже обрадовалась ,что Белый дом назначил смотрящего за Северным потоком -2 нашего Хинштейна а оказыаается другого...Спецпосланником С...

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратовской области

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратовской области

В Саратовской области перевернулся автобус, по последним данным, пострадали десять человек. Об этом со ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрия Юрина сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх