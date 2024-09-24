Боевика "Айдара"* приговорили к 5,5 годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил боевика националистического украинского батальона "Айдар"* Дмитрия Кистиона к 5,5 годам колонии за участие в террористическом сообществе, сообщили в управлении ФСБ России по Луганской народной республике.
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