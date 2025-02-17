Трофейные украинские 82-мм мины О-832ДУ АТ-50, начинённые аммотолом. Захвачены разведчиками группировки "Восток" ВС РФ из Бурятии в Великой Новоселке.
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Трофейные украинские 82-мм мины О-832ДУ АТ-50, начинённые аммотолом. Захвачены разведчиками группировки "Восток" ВС РФ из Бурятии в Великой Новоселке.
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