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Арина Соболенко: «Прошлый год очень помог мне понять, что подача – не единственное мое оружие»

Пятая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что стала более терпимой к ошибкам. – Важно ли для вас уметь спокойно принимать тот факт, что в любой день все может пойти не по плану? – Раньше меня буквально все сводило с ума.

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