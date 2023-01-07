Арина Соболенко: «Прошлый год очень помог мне понять, что подача – не единственное мое оружие»

Пятая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что стала более терпимой к ошибкам. – Важно ли для вас уметь спокойно принимать тот факт, что в любой день все может пойти не по плану? – Раньше меня буквально все сводило с ума.
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