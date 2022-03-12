Де Хеа заразился ковидом и пропустит матч с «Тоттенхэмом». Хендерсон сыграет за «МЮ» в АПЛ впервые в сезоне

Давид Де Хеа заразился коронавирусом. Голкипер «Манчестер Юнайтед» сдал положительный тест на ковид и не сыграет с «Тоттенхэмом» сегодня, сообщает Manchester Evening News.

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