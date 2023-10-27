Машинист электропоезда Новосибирского метрополитена погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции Данила Крапивин находился с сентября 2022 года. Сотрудник Новосибирского метрополитена Данила Крапивин, мобилизованный в сентябре 2022 года, погиб в зоне специальной военной операции при исполнении воинского долга.
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