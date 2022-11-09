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Всё до смешного дешево: российский турист нашел бюджетную альтернативу отдыха в Таиланде

Всё до смешного дешево: российский турист нашел бюджетную альтернативу отдыха в Таиланде Бангладеш рассчитывает на российских туристов, но «зайдёт» ли целевой аудитории «Таиланд за копейки»? В ситуации с Бангладешем — бюджетной альтернативе отдыха в Таиланде — разбирался эксперт «Аргументов и Фактов» на личном опыте, выделив как привлекательные для российского туриста стороны — это, в первую … Сообщение Всё до смешного дешево: российский турист нашел бюджетную альтернативу отдыха в Таиланде появились сначала на 777 Travel.

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