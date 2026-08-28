В США предъявили обвинения мошеннице, обналичившей $4 млн

Обвинение в мошенничестве в сфере здравоохранения предъявлено жительнице штата Юта, которая, предположительно, подала заявки в программу Medicaid штата Юта на оплату терапевтических услуг на $4 млн, сообщила 26 августа пресс-служба минюста США.