Трамп: США больше остальных сделали для победы во Второй мировой войне

Да, да, помним героическую оборону Вашингтона, Нью-Йорка, взятие Берлина, гениальную операцию по освобождению острова Кыска от японцев! Слава пендосовской армии, самой пендосовской в галактике!

Полагаю, и на Луне пиндосы так же побывали!

Е Пронина

лучше бы он закрыл свою пасть,,,это смешно,,,вклад понятен как разжигателя всех войн и заработка на них с прихватом ресурсов стран в которых развязывают конфликты,,,