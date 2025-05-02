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Трамп: США больше остальных сделали для победы во Второй мировой войне

Трамп: США больше остальных сделали для победы во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп назвал несравнимым вклад Америки в победу в Первой и Второй мировых войнах.

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Комментарии
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Сергей Петров
Да, да, помним героическую оборону Вашингтона, Нью-Йорка, взятие Берлина, гениальную операцию по освобождению острова Кыска от японцев! Слава пендосовской армии, самой пендосовской в галактике!
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14 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Полагаю, и на Луне пиндосы так же побывали!
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14 час.
Е Пронина
лучше бы он закрыл свою пасть,,,это смешно,,,вклад понятен как разжигателя всех войн и заработка на них с прихватом ресурсов стран в которых развязывают конфликты,,,
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14 час.
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