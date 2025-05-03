Витор Перейра о времени на работе: «Моя жена была и отцом, и матерью для моих детей – я не видел ни дней рождения, ни выпускных. Если тренер говорит, что не страдает в одиночестве, он лжет»

«Это та часть моей жизни, о которой тяжело говорить. Последние 15 лет моя жена была и отцом, и матерью [для моих детей], потому что я ничего не видел – ни дней рождения, ни выпускных… Меня никогда не было рядом.
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