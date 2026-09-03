AMD готовит видеокарты RDNA 5 с частотами до 3,4 ГГц и обновляет плагин FSR для Unreal Engine 5.8

Данные о частотах основаны на анализе внутренних материалов AMD, однако пока не ясно, охватит ли это всю линейку RDNA 5 или только отдельные графические чипы.
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