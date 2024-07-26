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Иркутская область представила 11 проектов благоустройства на Всероссийский конкурс "За комфортную городскую среду"

Иркутская область представила 11 проектов благоустройства на Всероссийский конкурс "За комфортную городскую среду"

Иркутская область продолжает активно участвовать в национальном проекте "Жилье и городская среда", направив на Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды 11 проектов по благоустройству общественных территорий.

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