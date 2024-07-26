Иркутская область представила 11 проектов благоустройства на Всероссийский конкурс "За комфортную городскую среду"

Иркутская область продолжает активно участвовать в национальном проекте "Жилье и городская среда", направив на Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды 11 проектов по благоустройству общественных территорий.
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