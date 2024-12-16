За многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения отмечены благодарностями сотрудники МКУ «Хозяйственная служба».
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За многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения отмечены благодарностями сотрудники МКУ «Хозяйственная служба».