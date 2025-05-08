Украинская ведущая не выдержала хвастовства натовского адмирала

НАТО становится все сильнее, и Россия с Китаем ее боятся. С таким утверждением бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр выступил сегодня на 17-м киевском форуме по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».