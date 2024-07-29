Часть Севастополя останется без воды в начале недели

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят подачу воды 29 июля.Сотрудники пресс-службы ГУПС «Водоканал» сообщили, что отключения пройдут по адресам: до 12:00 проспект Победы, 44а; улица Новикова, 20-26.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)