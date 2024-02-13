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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Первоклассник угнал автомобиль и устроил массовое ДТП в Барнауле

Первоклассник угнал автомобиль и устроил массовое ДТП в Барнауле

С семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних В Барнауле семилетний мальчик угнал автомобиль с оставленным ключом в замке зажигания и устроил массовое ДТП, сообщили в МВД Алтайского края.

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