Марк Кьюбан говорит, что ИИ «никогда не является ответом», это «инструмент»

Выступая на конференции SXSW в Остине, технологический инвестор и предприниматель Марк Кьюбан поделился своими мыслями о том, как технология искусственного интеллекта может помочь малому бизнесу превзойти конкурентов.
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