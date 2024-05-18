Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Махамбет Толеугазин
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    а местным властям хоть говори им что в лоб, что полбу все равно стоят на своем" МЫ ЧИСТИМ ГОРОД И НАВОДИМ ПОРЯДОК"!Не косите, мужики...

После разговора с послами в МИД РФ Запад отменил главную операцию на 9 Мая. Чем Путин так напугал "партнёров"?

После разговора с послами в МИД РФ Запад отменил главную операцию на 9 Мая. Чем Путин так напугал "партнёров"?

Великобритания и Франция получили открытое предупреждение по поводу возможных провокаций со стороны "страны У".

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