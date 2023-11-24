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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дубов, Есипенко и Боднарук выступят за сборную России на турнире Шанхайской организации сотрудничества в Китае

Турнир Шанхайской организации сотрудничества пройдет 17-18 декабря в китайском Циндао. «Состав команды России на турнир ШОС сформирован: это чемпион мира 2018 года по рапиду, чемпион России-2022 Даниил Дубов, один из сильнейших шахматистов нового поколения Андрей Есипенко, недавно блестяще выступивший в «Большой швейцарке», и действующая чемпионка страны по быстрым шахматам Анастасия Боднарук.

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