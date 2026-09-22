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Царьград

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Администрация Северо-Курильска открыла памятник в честь участников СВО

Администрация Северо-Курильска открыла памятник в честь участников СВО

В Северо-Курильске состоялось открытие памятника участникам специальной военной операции. Памятник, выполненный в виде дерева, увековечивает память погибших героев.

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