Бразилия: финансовые форумы G20 не подходят для обсуждения геополитики

Бразилия, будучи председателем в "Большой двадцатки" (G20), считает, что финансовые форумы, включая встречу министров финансов и глав Центробанков группы G20, не являются подходящей площадкой для обсуждения геополитических конфликтов, таких как украинский и палестино-израильский.