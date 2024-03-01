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Бразилия: финансовые форумы G20 не подходят для обсуждения геополитики

Бразилия: финансовые форумы G20 не подходят для обсуждения геополитики

Бразилия, будучи председателем в "Большой двадцатки" (G20), считает, что финансовые форумы, включая встречу министров финансов и глав Центробанков группы G20, не являются подходящей площадкой для обсуждения геополитических конфликтов, таких как украинский и палестино-израильский.

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