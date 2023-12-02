Концерн Rheinmetall в 2024 году запустит на Украине производство БТР Fuchs и БМП Lynx

Глава крупнейшего оружейного концерна Германии назвал сроки начала сборки бронетехники на предприятиях УкраиныУже в 2024 году немецкий бизнесмен Армин Паппергер хочет начать сборку своей бронетехники на Украине.
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