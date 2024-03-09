Кортеж Зеленского - не интересен: У России есть цель поважнее. И она уничтожена

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на слухи об "устранении Зеленского".Россия не планирует устранять президента Украины Владимира Зеленского, отметил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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