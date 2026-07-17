Сотрудники ТЦК мобилизовали настоятеля храма УПЦ МП, у которого была больная мать на иждивении

Настоятель Введенского храма канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в селе Залавье Острожецкой общины Дубенского района Ровенской области протоиерей Павел Степанюк был принудительно мобилизован сотрудниками Млиновского территориального центра комплектования.
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