НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Овечкин о ЧМ: «Месси – лучший для меня, но я переживал за Роналду. Он всегда открывался, но ему не давали передачи. Может, Криштиану неправильно использовали»

Капитан « Вашингтона » Александр Овечкин  на шоу FONtour поделился мнением об игре Криштиану Роналду на текущем чемпионате мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии