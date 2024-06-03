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Экс-разведчика Скотта Риттера сняли с самолета в США, когда он вылетал на ПМЭФ

Экс-разведчика Скотта Риттера сняли с самолета в США, когда он вылетал на ПМЭФ

У американского военного эксперта также изъяли паспорт. Отставного разведчика морской пехоты ВС США и военного эксперта Скотта Риттера, который собирался посетить Петербургский международный экономический форум, задержали в аэропорту.

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