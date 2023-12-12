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Полянский: Выклянченное Зеленским американское оружие будет перемолото ВС РФ

Полянский: Выклянченное Зеленским американское оружие будет перемолото ВС РФ

Сколько бы оружия глава киевского режима Владимир Зеленский ни выпросил во время своего последнего визита в Вашингтон, все оно будет либо оставлено убегающими украинскими бойцами на поле боя, либо перемолото ВС России.

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