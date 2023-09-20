Военное обозрение

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Для тех, кто не понял с первого раза. Второе чтение. Когда в России появятся погранвойска

Для тех, кто не понял с первого раза. Второе чтение. Когда в России появятся погранвойска

Странная болезнь поражает наших чиновников. Как мне думается, недуг этот распространяется от того, что любой мало-мальски важный чиновник на случай своей отставки рассматривает, а некоторые и воплощают в жизнь, переход в политики.

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