Филиппо: при победе Трампа ЕС продолжит поддерживать Украину лишь на словах

Флориан Филиппо, возглавляющий французскую партию «Патриоты», выразил мнение, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США, страны Европейского союза ограничатся солидарностью с Украиной только на словах.
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