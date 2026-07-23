Трагедия в пригороде Воронежа: ребёнок погиб при атаке БПЛА на логистический центр (ФОТО)

В ночь с 22 на 23 июля Украина провела массированную атаку беспилотниками по территории России. По данным Министерства обороны РФ, за период с 20:00 мск 22 июля до 8:00 мск 23 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 223 украинских беспилотника самолётного типа над территориями 15 регионов страны, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Саратовскую, Самарскую, Ульяновскую области, а также Крым, Татарстан и акваторию Азовского моря.